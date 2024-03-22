Партизани в Маріуполі зафіксували перекидування укріплень РФ в сторону Бердянська (фото)

Партизани в окупованому Маріуполі разом з представниками місцевого руху опору змогли зафіксувати перекидування укріплень РФ в сторону Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ" .

"Так, нами було зафіксовано перекидання бетонних укріплень у бік Бердянська, що своєю чергою підтверджує інформацію про будівництво чергової лінії оборони в Запорізькій області", - інформують партизани.

В "АТЕШ" зауважили, що вони продовжують стежити за так званою "програмою відновлення Маріуполя". Вони зауважили, що всі лояльні до окупаційної влади та причетні до збагачення російськими грошами особи вже відомі.

"Окупанти залучили для служби в армії велику кількість зеків, які зараз "окрилилися" і почали наводити в армії свої порядки", - йдеться в повідомленні.