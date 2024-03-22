У МВС показали перші хвилини після ракетного удару по Хмельницькому (відео)

Українські поліцейські у Хмельницькому активно допомагали мирним мешканцям у перші хвилини після російського удару. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

У відомстві оприлюднили відео з бодікамерів патрульних, на якому зафіксовано перші хвилини після ракетного удару окупантів по Хмельницькому.

Ракетний удар 22 березня

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Це була одна з наймасштабніших атак.

Росіяни застосували понад 150 дронів та ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Зокрема, під обстрілом був Хмельницький. Там було порушено електропостачання після удару.

Більш детально про наслідки обстрілу окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.