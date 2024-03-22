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Міноборони розробляє спецвзуття для саперів: в чому його особливість

Україна, П'ятниця 22 березня 2024 13:17
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Міноборони розробляє спецвзуття для саперів: в чому його особливість Фото: Міноборони України розробляє спецвзуття для саперів (mil.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Міноборони України розробляє спеціальне взуття для саперів. Вже проводяться його випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінобороони України.

Так, наразі Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення разом з Командуванням сил підтримки проводять випробування.

"Фактично це такі багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів. Головна задача, яку має виконувати таке взуття - зберегти кінцівку", - наголосив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

За попередніми вимогами, протимінні берці повинні запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.

"Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразку таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ", - додав він.

Жіноча військова форма у ЗСУ

У лютому 2024 року жінки-військовослужбовці Збройних сил України вперше почали отримувати комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з урахуванням жіночих антропометричних параметрів.

Зокрема, в нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань у польових умовах та пунктах постійної дислокації.

Зазначимо, що в Україні цивільні часом носять одяг у стилі мілітарі, хоча не є військовослужбовцями ЗСУ. При цьому законодавство забороняє цивільним носити військову форму, у тому числі і в період військового стану. Докладніше - у матеріалі.

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