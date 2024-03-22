Міноборони розробляє спецвзуття для саперів: в чому його особливість

Міноборони України розробляє спеціальне взуття для саперів. Вже проводяться його випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінобороони України.

Так, наразі Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення разом з Командуванням сил підтримки проводять випробування. "Фактично це такі багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів. Головна задача, яку має виконувати таке взуття - зберегти кінцівку", - наголосив заступник міністра оборони Віталій Половенко. За попередніми вимогами, протимінні берці повинні запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв. "Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразку таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ", - додав він.