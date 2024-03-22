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Російський терор можливий, бо Україні не вистачає ППО, - Зеленський

Україна, П'ятниця 22 березня 2024 20:56
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Російський терор можливий, бо Україні не вистачає ППО, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Російський терор нині можливий лише тому, що Україна не має достатньої кількості сучасних систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відеозвернення українського президента Володимира Зеленського.

"Ключове питання - це ППО. Фізичний захист об’єктів та відновлення після ударів - це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний та повний захист від російських ракет і "Шахедів" - це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів. Кожного дня - наша комунікація щодо цього", - сказав президент.

Він наголосив, що кожного дня Україна використовує, щоб переконати партнерів в необхідності, а головне - можливості повного захисту українського неба.

"Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО, тобто, по-чесному, - достатньо політичної волі, щоб їх надати. Всі партнери знають, що саме потрібно та хто саме може ухвалити справді рятівні рішення", - підкреслив Зеленський.

Масована атака на Україну

У ніч на 22 березня російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме:

  • 55 "Шахедів";
  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.

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