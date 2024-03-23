Массированный удар по Украине и стрельба в ТЦ под Москвой: новости за 22 марта

Вчера, 22 марта 2024 года, Россия нанесла удар по Украине с помощью ракет и дронов. А в торговом центре под Москвой произошла стрельба.

Война России против Украины: последние новости

Массированная атака на Украину

В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В целом враг применил 151 средство воздушного нападения.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушных целей, а именно:

55 "Шахедов";

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский террор сейчас возможен только потому, что у Украины нет достаточного количества современных систем противовоздушной обороны.

Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина/

Стрельба в ТЦ под Москвой

Вчера, 22 марта, неизвестные ворвались с оружием в торговый центр "Крокус Сити холл", что находится под Москвой, и начали расстреливать посетителей.

Это происходило во время концерта группы "Пикник" в торговом центре. Ее солист поддерживал российских оккупантов.

Согласно последним неофициальным данным, известно о десятках погибших и более сотни пострадавших. После стрельбы в торговом центре начался пожар, прозвучали несколько взрывов.

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что предупреждение посольства Соединенных Штатов Америки об угрозе терактов в России не связано со стрельбой в торговом центре "Крокус Сити Холл" под Москвой.

Более подробно об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

Кабмин предлагает с июля поднять акцизы на бензин и алкоголь

В Украине планируют повысить акцизы на алкоголь и бензин. По плану это должно произойти с 1 июля.

На заседании правительства был одобрен проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога".

Отмечается, что проект закона направлен на приведение законодательства Украины в соответствие с нормами законодательства ЕС в части приближения ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС.

Евросовет никогда не признает псевдовыборы РФ на оккупированных территориях Украины: резолюция

Европейский совет решительно осудил проведение Россией незаконных псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Результаты таких фейковых "голосований" никогда не будут признаны лидерами Евросоюза.

В обнародованном вчера, 22 марта, документе были представлены выводы Евросовета, принятые на двухдневном саммите в Брюсселе, в частности относительно ситуации в Украине и продолжающейся российской агрессии.

В резолюции пункт №8 касался позиции ЕС относительно организованных Кремлем фейковых "выборов" на оккупированных территориях Украины. В нем также говорится и о похищении детей, что практикуют российские захватчики.

"Европейский совет решительно осуждает непрекращающиеся нарушения Россией прав человека на оккупированных украинских территориях, в том числе с депортацией детей. Он твердо отрицает и никогда не признает ни незаконные так называемые "выборы", организованные Россией на временно оккупированных украинских территориях в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, ни их результаты", - указывается в документе.

Британия анонсировала новый пакет военной помощи Украине: включает дроны и ПВО

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн. фунтов стерлингов (более 75 млн. долларов), в который войдут дроны и противовоздушная оборона.

В Минобороны отметили, что пакет предоставят от Международного фонда для Украины, которым руководит Великобритания.

По информации минобороны, в пакет войдут современные разведывательные дроны, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины.

Также 20 млн фунтов (более 25 млн долларов) будет предусмотрено на поставку систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинского неба.

РФ может начать наступление летом, создает группировки из более 100 тысяч солдат, - Павлюк

Россия создает новую группировку войск более чем в 100 тысяч солдат. Не исключено, что летом оккупанты попытаются осуществить новое наступление на одном из направлений.

"Российские планы нам до конца не известны. Только известны те данные, что они создают группировку более 100 тысяч. Необязательно, что это будет наступление, возможно, они будут пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность", - рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

По его словам, есть вероятность, что к началу лета россияне могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений.

"Это пока такие максимально тяжелые прогнозы, что такое наступление будет. Я думаю, что мы все сделаем для того, чтобы максимально такие нанести потери противнику, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были привлечены к этому времени в бой. Но мы готовимся к разному развитию ситуации", - добавил командующий.

СБУ задержала коллаборанта, который хотел сдать позиции танков ВСУ под Купянском

Правоохранители задержали мужчину, который планировал сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Теперь ему грозит тюрьма.

Речь идет о 45-летнем жителе пригорода Харькова, который в начале полномасштабного вторжения России переехал в Полтавскую область, откуда по собственной инициативе пытался выйти на спецслужбы РФ.

Для этого мужчина публиковал в прокремлевских Telegram-каналах собственные сообщения, в которых восхвалял диктатора Владимира Путина и героизировал российские войска.

В одном из таких чатов ему предложили негласное сотрудничество и прислали перечень разведывательных задач.

В зоне особого внимания фигуранта были маршруты движения боевых танков украинских войск и их ориентировочное количество. Одновременно злоумышленник пытался выявить логистические центры, которые осуществляют техобслуживание и ремонт тяжелой бронетехники.

Франция и Германия разрешили производителю танков KNDS создать филиал в Украине

Париж и Берлин достигли соглашения, которое позволит французско-немецкой компании KNDS, производящей, в частности, танки, создать филиал в Украине.

"Мы объявляем, что французско-немецкая компания начнет действовать в Украине, создав там филиал", - сказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

По его словам, подразделение компании должно заняться выпуском запчастей и обучением местного персонала.

В ДнепроГЭС попали восемь ракет, - Офис генпрокурора

В Днепровскую ГЭС во время атаки 22 марта попали восемь российских ракет. Станция выведена из строя, но угрозы прорыва нет.

"Произошла самая массированная атака на объекты энергоструктуры за последний год, это точно. Мы можем сказать, что вместе с сегодняшней атакой россияне неоднократно нападали на 136 объектов энергоструктуры в Украине, начиная с масштабного вторжения", - сказал руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

Представитель Офиса генпрокурора подчеркнул, что станция выведена из строя после атаки российских оккупантов, в ГЭС попали восемь ракет.

"Запорожье было под массированной атакой. Только в саму ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет попали в этот важный для Украины объект, который выполняет не только энергетическую составляющую, но и другие функции", - заявил Белоусов.

Он добавил, что угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет.