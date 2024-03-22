ua en ru
Пт, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні: включає дрони та ППО

Лондон, П'ятниця 22 березня 2024 21:34
UA EN RU
Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні: включає дрони та ППО Фото: Британія передасть Україні дрони у рамках нового пакету військової допомоги (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Іван Носальський

Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 60 млн фунтів стерлінгів (понад 75 млн доларів), до якого увійдуть дрони та протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони Британії у Twitter.

У відомстві наголосили, що пакет нададуть від Міжнародного фонду для України, яким керує Британія.

За інформацією міноборони, до пакету увійдуть сучасні розвідувальні дрони, щоб підтримати Збройні сили України.

Також 20 млн фунтів (понад 25 млн доларів) буде передбачено на постачання систем протиповітряної оборони для забезпечення безпеки українського неба.

Допомога Україні від Британії

Нагадаємо, Британія є одним із основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Зокрема, українські захисники отримали танки Challenger 2, САУ AS-90, артилерійські снаряди та багато іншого озброєння.

Також британські інструктори допомагають навчати українських військовослужбовців, яких потім відправляють на фронт.

12 січня Велика Британія виділила найбільший з початку війни пакет допомоги Україні. Про це під час свого візиту до Києва заявив прем'єр країни Ріші Сунак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія ППО Допомога Україні Військова допомога Дрони
NEWS
Свідома провокація за наказом Путіна. ГУР назвало мету стрілянини в ТЦ під Москвою
Свідома провокація за наказом Путіна. ГУР назвало мету стрілянини в ТЦ під Москвою
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими