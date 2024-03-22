У Байдена відповіли, чи пов'язане попередження посольства США зі стріляниною в ТЦ під Москвою

Попередження посольства Сполучених Штатів Америки про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Михайла Комадовського у Twitter .

За словами Кірбі, він не вірить у те, що попередження американського дипломатичного представництва могло бути "безпосередньо пов'язане" з терактом у торговому центрі під Москвою.

Попередження посольства

Нагадаємо, 8 березня посольство США в РФ попередило про загрозу терористичній небезпеці в Москві "у найближчі 48 годин".

Громадянам США порадили уникати скупчення людей у Москві, стежити за повідомленнями у місцевих ЗМІ та стежити за своїм оточенням.