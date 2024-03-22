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У Байдена відповіли, чи пов'язане попередження посольства США зі стріляниною в ТЦ під Москвою

Вашингтон, П'ятниця 22 березня 2024 21:05
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У Байдена відповіли, чи пов'язане попередження посольства США зі стріляниною в ТЦ під Москвою Фото: Джон Кірбі, радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Попередження посольства Сполучених Штатів Америки про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Михайла Комадовського у Twitter.

За словами Кірбі, він не вірить у те, що попередження американського дипломатичного представництва могло бути "безпосередньо пов'язане" з терактом у торговому центрі під Москвою.

Попередження посольства

Нагадаємо, 8 березня посольство США в РФ попередило про загрозу терористичній небезпеці в Москві "у найближчі 48 годин".

Громадянам США порадили уникати скупчення людей у Москві, стежити за повідомленнями у місцевих ЗМІ та стежити за своїм оточенням.

Стрілянина в ТЦ під Москвою

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, невідомі увірвалися зі зброєю до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою, і почали розстрілювати відвідувачів.

Це відбувалося під час концерту гурту “Пікнік” у торговому центрі. Її соліст підтримував російських окупантів.

Згідно з останніми неофіційними даними, відомо про десятки загиблих і більше сотні постраждалих. Після стрілянини в торговому центрі почалася пожежа, пролунали кілька вибухів.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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