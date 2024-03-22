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РФ може почати наступ влітку, створює угруповання з понад 100 тисяч солдатів, - Павлюк

П'ятниця 22 березня 2024 12:31
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РФ може почати наступ влітку, створює угруповання з понад 100 тисяч солдатів, - Павлюк Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів. Не виключено, що влітку окупанти спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.

"Російські плани нам до кінця не відомі. Тільки відомі ті дані, що вони створюють угрупування понад 100 тисяч. Необов'язково, що це буде наступ, можливо, вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність", - розповів Павлюк.

За його словами, є вірогідність, що на початок літа росіяни можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків.

"Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб максимально такі завдати втрат противнику, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до різного розвитку ситуації", - додав командувач.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 74 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні штурми на Новопавлівському напрямку.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 березня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 434 710 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 37 ББМ і 35 артсистем.

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