Франція та Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні

Париж та Берлін досягли угоди, яка дасть можливість французько-німецькій компанії KNDS, яка виробляє, зокрема, танки, створити філію в Україні

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню після переговорів зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми оголошуємо, що французько-німецька компанія почне діяти в Україні, створивши там філію", - сказав Лекорню.

За його словами, підрозділ компанії має зайнятися випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу.

Виробник танків KNDS є холдинговою структурою, утвореною французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

Три французькі компанії будуть виробляти зброю безпосередньо в Україні

На початку березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція стимулюватиме свої збройові компанії виробляти таку необхідну військову техніку безпосередньо в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

"Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема, у секторах безпілотної та наземної техніки, для виробництва запасних частин на українській землі та, можливо, у майбутньому – боєприпасів", - сказав він.

Він натякнув, що до залучених компаній увійдуть виробник танків KNDS, холдингова структура, утворена французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann.

"Ідея полягає в тому, щоб запустити перші виробничі потужності вже цього літа", - додав Лекорню.