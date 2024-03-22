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Зрадника з Житомирської області відправили до в'язниці, він здавав дані про оборонні заводи

Житомирська область, П'ятниця 22 березня 2024 17:46
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Зрадника з Житомирської області відправили до в'язниці, він здавав дані про оборонні заводи Архівне фото: Зрадника з Житомирської області відправили до в'язниці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Житомирської області здавав росіянам інформацію про оборонні заводи. За це його засудили до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився колишній працівник одного з місцевих оборонних заводів.

Під час боїв за Київ його дистанційно завербував кадровий співробітник Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Залучили до співпраці через заборонену соцмережу "ВКонтакте", де зрадник публікував свої антиукраїнські коментарі.

Що він передавав росіянам

На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник відстежував місця базування та переміщення Сил оборони, які були залучені до захисту столиці.

Також він передав агресору геолокації кількох підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Його відправили до в'язниці

Контррозвідники СБУ затримали його в липні 2022 року в результаті багатоетапної спецоперації на території області.

Під час обшуку у квартирі зловмисника вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Вироки для спільників Росії

Агентка ФСБ коригувала ракетні удари по Кривому Рогу в Дніпропетровській області за допомогою "Орланів". За це її засудили до 15 років в'язниці.

А жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці, він передавав росіянам інформацію про позиції Збройних сил України.

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