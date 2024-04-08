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Інтерв'ю Зеленського та вибори в Словаччині: новини за вихідні

Україна, Понеділок 08 квітня 2024 06:30
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Інтерв'ю Зеленського та вибори в Словаччині: новини за вихідні Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю, де відповів на всі актуальні питання щодо ситуації в країні, а в Словаччині пройшли вибори глави держави.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.

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Інтерв'ю Зеленського

Президент України дав нове велике інтерв'ю. В якому розповів про мобілізацію, фронт, та про те, що необхідно нашій країні для стримування російської агресії.

У своєму матеріалі РБК-Україна зібрало головні заяви з інтерв'ю президента.

Вибори в Словаччині

У Словаччині офіційно завершився другий тур виборів президента. Перемогу здобув партнер чинного прем'єра Петер Пеллегріні.

Про те, що о відомо про нового президента Словаччини можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

ЗМІ дізнались план Трампа з завершення війни в Україні

Кандидат в президенти США Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри завершити війну Росії проти України за 24 години у разі перемоги на виборах.

Західні ЗМІ дізнались, що його план полягає у тиску на Київ для поступок перед Москвою.

Буданов розповів, коли чекати наступу РФ

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що наступ російських військ очікується наприкінці весни, на початку літа. Він також назвав, які напрямки будуть пріоритетними для ворога цього разу.

Греція підвищила рівень загрози через лісові пожежі

В неділю, 7 квітня, Греція підвищила рівень загрози до другого найвищого. Це сталось після того, як у суботу надійшли повідомлення про понад 70 лісових пожеж по всій країні.

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В суботу на станції метро "Мінська" у Києві сталося загоряння.

Німеччина готує спеціальні банківські картки для біженців

Німеччина анонсувала запровадження спеціальних дебетових карток, які накладають обмеження на те, як і де прохачі притулку можуть витрачати отримані виплати від держави.

Три парламентські групи урядової коаліції погодили законопроект про введення спеціальних карт, який буде винесений на голосування у нижній палаті після того, як Партія зелених ухвалила рішення підтримати його після кількох місяців переговорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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