У Харківській області допускають примусову евакуацію родин з дітьми з північних районів

Влада Харківської області допускає розширення примусової евакуації родин з дітьми з населених пунктів на півночі регіону. Йдеться про ті, які постійно перебувають під ворожими обстрілами.

Про це сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Однак на самісінькому прикордонні, де населені пункти постійно під вогнем, там, за даними поліції, дітей вже немає. Однак ми цю ситуацію промоніторимо і, напевно, будемо приймати рішення, навіть ті населені пункти, які далі від кордону, але все одно постійно під обстрілами. Тому на Раді оборони області будемо це питанні розглядати", - зазначив глава ОВА.

За словами Синєгубова, мова йде про Харківський та Богодухівський район - так званий Золочівський напрямок.

Евакуація в Харківській області

Нагадаємо, у березні в Харківській області почалася примусова евакуація сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Тоді ж Рада оборони вирішила провести обов'язкову евакуацію мешканців 55 населених пунктів Харківської області.

До цього в Харківській області оголошували обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району.

Однак евакуація населення з прифронтових населених пунктів відбувається і в інших областях України, зокрема, в Сумській та Донецькій. Де в Україні оголошено евакуацію і куди везуть переселенців - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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