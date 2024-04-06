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Прикордонники ефектно спалили автівку окупантів на півдні України (відео)

Україна, Субота 06 квітня 2024 18:08
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Прикордонники ефектно спалили автівку окупантів на півдні України (відео) Фото: прикордонники спалили автівку окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники спалили автомобіль російських окупантів на півдні України. Росіяни зазнали втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Прикордонники-аеророзвідники вистежили окупантів на півдні Україні. Росіяни пересувалися легковим авто, а потім зупинилися. Саме у той момент захисники вдарили по авто FPV-дронами.

Внаслідок бойової роботи машина загарбників згоріла. Окупанти зазнали втрат.

"На півдні прикордонники-аеророзвідники влучною роботою з FPV-дронів спалили автівку окупантів, а її пасажирів "розрахували" на 200-300", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

6 лютого сервіс DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор у Кринках на лівому березі Херсонської області.

Також наприкінці лютого Сили оборони завдали удару по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, з Кринок не повертається 60-70% штурмових груп ворога.

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