ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Києвом внаслідок атаки РФ пошкоджено приватне підприємство

Субота 06 квітня 2024 07:21
UA EN RU
Під Києвом внаслідок атаки РФ пошкоджено приватне підприємство Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Під час нічної атаки з боку Росії дронами і ракетами у селищі Макарів Бучанського району Київської області уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макарівського голову Вадима Токара.

Токар зазначив, що громаду було атаковано ворожими БПЛА та ракетами.

Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

"Уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Жертв і постраждалих немає", - написав селищний голова.

Атака "Шахедами" і ракетами в ніч на 6 квітня

Увечері 5 квітня росіяни запустили по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу було оголошено у кількох областях.

Після опівночі у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовані влучання біля житлової забудови. Також окупанти влучили по магазину у Дергачівській громаді Харківської області. У Шевченківському районі Харкова загинули шестеро осіб, ще 10 отримали поранення.

Близько 4-ї ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет із Ту-95МС.

Вибухи пролунали у Хмельницькій області та у Запоріжжі.

У Київській області працювала ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
РФ атакувала Україну десятками дронів та трьома типами ракет. Як відпрацювала ППО
РФ атакувала Україну десятками дронів та трьома типами ракет. Як відпрацювала ППО
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС