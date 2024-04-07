Британська розвідка пояснила причини зниження темпів російського наступу в Україні
Наступальні дії росіян на фронті в Україні дещо зменшилися. Причиною цього могли бути втрати армії РФ та так звані вибори Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter (X).
Як зазначає розвідка, середньодобова кількість втрат росіян (убитими і пораненими) в Україні протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу - до 913.
"Зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць. Зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити сповіщення про загибель під час виборів у Росії", - йдеться у зведенні.
На початку вторгнення війська РФ російські війська в день втрачали в середньому 658 осіб. У 2023 році ця цифра зросла до 693, а у першому кварталі 2024 року - до 913.
Збільшення цих показників свідчить про постійну залежність Росії від маси для підтримки війни проти України.
Втрати російських військ
Міноборони РФ приховує втрати окупаційних військ в Україні. При цьому путінський режим постійно бреше про втрати українських сил.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила на війні вже понад 447 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 820 росіян.
Британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.
При цьому російські опозиційні ЗМІ заявили, що з початком наступу РФ на фронті втрати окупаційних військ значно виросли.
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