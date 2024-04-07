В ЗСУ показали процес підготовки танкових екіпажів (відео)

Під керівництвом професійних інструкторів українські воїни вчаться управління танками та співпраці між собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

Павлюк розповів, що підготовка танкових екіпажів проходить в навчальних центрах Сухопутних військ.

"Танки - головна ударна сила сучасного війська. Український танкіст має бути готовим до будь-яких несподіванок на полі бою. Саме тому в навчальних центрах Сухопутних військ постійно триває підготовка танкістів", - сказав командувач.

За його словами, під керівництвом професійних інструкторів українські воїни вчаться маневрувати, вести вогонь з місця та з ходу, а також взаємодіяти між собою під час бою.