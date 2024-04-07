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В ЗСУ показали процес підготовки танкових екіпажів (відео)

Україна, Неділя 07 квітня 2024 15:32
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В ЗСУ показали процес підготовки танкових екіпажів (відео) Фото: підготовка танкових екіпажів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під керівництвом професійних інструкторів українські воїни вчаться управління танками та співпраці між собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

Павлюк розповів, що підготовка танкових екіпажів проходить в навчальних центрах Сухопутних військ.

"Танки - головна ударна сила сучасного війська. Український танкіст має бути готовим до будь-яких несподіванок на полі бою. Саме тому в навчальних центрах Сухопутних військ постійно триває підготовка танкістів", - сказав командувач.

За його словами, під керівництвом професійних інструкторів українські воїни вчаться маневрувати, вести вогонь з місця та з ходу, а також взаємодіяти між собою під час бою.

Ми писали, що днями, у Повітряних силах розповіли про навчання пілотів на F-16.

Тим часом, видання The New York Times зазначало, що 12 українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.

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