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У Києві на одній зі станцій метро сталося загоряння (відео)

Київ, Субота 06 квітня 2024 10:06
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У Києві на одній зі станцій метро сталося загоряння (відео) Фото: у Києві у метро сталася загоряння зранку 6 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Загоряння сталося на станції метро "Мінська" у Києві. Метро продовжує працювати у звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

Зранку 6 квітня на "Мінській" сталося загоряння світильника на платформі. Пожежу оперативно ліквідували за допомогою вогнегасника.

"На місце направленні фахівці з пожежної безпеки та електропостачання для зʼясування всіх обставин інциденту", - йдеться у повідомленні.

КМДА зазначає, що станція метро "Мінська" на синій гілці підземки працює у звичайному режимі. У мережі тим часом опублікували відео інциденту.

Як повідомлялося, у Києві нещодавно скасували плату за паркування за рішенням суду.

Нагадаємо, у столиці запустили зручну оплату штрафів за проїзд без квитка - онлайн у кілька кліків.

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КМДА Київ Метро Пожежа
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