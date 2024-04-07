Греція підвищила рівень загрози через лісові пожежі
Сьогодні, 7 квітня, Греція підвищила рівень загрози до другого найвищого. Це сталось після того, як у суботу надійшли повідомлення про понад 70 лісових пожеж по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Попри те, що більшість з пожеж взяли під контроль, одна із них на острові Крит тривала до сьогодні. Внаслідок пожежі троє людей отримали легкі травми.
До вівторка в деяких частинах Греції очікують на сильний вітер швидкістю до 60 км/год, що зробить ситуацію надзвичайно небезпечною для спалаху пожеж. Зокрема йдеться про
- регіон Афін;
- центральну частину країни;
- Кікладські острови;
- Крит.
Греція пережила останні п’ять тижнів з невеликою кількістю дощів або й взагалі без них - тож Афінська обсерваторія попереджає про тривожний рівень посухи.
Нагадаємо, минулого року на тлі масштабних лісових пожеж у Греції, що були визнані найбільшими в історії Європейського Союзу, влада країни вирішила запустити дрони та встановити датчики температури в лісових угіддях.
Такі заходи покликані покращити превентивну боротьбу з вогняними НП.
Ми також писали, що минулого літа грецькі правоохоронці здійснили 79 арештів громадян, підозрюваних у причетності до підпалів.
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