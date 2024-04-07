Греція підвищила рівень загрози через лісові пожежі

Сьогодні, 7 квітня, Греція підвищила рівень загрози до другого найвищого. Це сталось після того, як у суботу надійшли повідомлення про понад 70 лісових пожеж по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Попри те, що більшість з пожеж взяли під контроль, одна із них на острові Крит тривала до сьогодні. Внаслідок пожежі троє людей отримали легкі травми.

До вівторка в деяких частинах Греції очікують на сильний вітер швидкістю до 60 км/год, що зробить ситуацію надзвичайно небезпечною для спалаху пожеж. Зокрема йдеться про

регіон Афін;

центральну частину країни;

Кікладські острови;

Крит.

Греція пережила останні п’ять тижнів з невеликою кількістю дощів або й взагалі без них - тож Афінська обсерваторія попереджає про тривожний рівень посухи.