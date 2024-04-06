Під Авдіївкою останніми днями була наймасовіша спроба РФ прорвати оборону, - Генштаб
Січеславські десантники останніми днями відбили наймасованішу спробу Росії прорвати оборону на Авдіївському напрямку. Бої і надалі тривають, а ситуація залишається напруженою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Провальна спроба Росії
"Впродовж крайніх кількох днів відбулася, мабуть, наймасовіша спроба прорвати оборону на конкретній ділянці фронту. Для прориву нашої оборони використовували танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Проте десантники дали потужну відсіч ворогу", - заявили в Генштабі.
Як розповіли в Генштабі, були жорсткі бої, противник значно переважав у живій силі, але українські десантники неймовірними зусиллями все ж відбили наступ, спаливши чимало одиниць техніки. Ворог втратив, зокрема, й танки Т-90, вартість яких за одиницю сягає приблизно 4,5 млн доларів.
"Тож, масштабний наступ перетворився на “операцію” з утилізації сучасної російської техніки", - заначили в Генштабі.
Наприклад, 29 березня на позиції ЗСУ намагалися зайти 36 танків та 11 БМП російських окупантів. Десантники знищили 15 танків, серед яких один Т-90 та 8 БМП. А вже 30 березня росіяни атакували 4 танками та двома БМП. Три танки було знищено, а також обидві машини піхоти. 31 березня в атаку пішли 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені зі строю, додали в Генштабі.
Ситуація під Авдіївкою зараз
Як зазначили в Генштабі, на Авдіївському напрямку продовжуються бої, а ворог не полишає спроб штурмувати позиції українських десантників. Сьогодні вони успішно відбили 11 атак противника та знищили 16 одиниць ворожої техніки: 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ.
"Тактика залишається незмінною: велика кількість піхоти, штурмові групи заїжджають на бойових машинах під прикриттям танків та артилерії. Також активно застосовуються безпілотні літальні апарати різних типів", - розповіли в Генштабі.
Наразі ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою, але десантники дають відсіч та стримують навалу російських окупантів.
Бої на Авдіївському напрямку
На початку року українським військовим довелося відійти з міста Авдіївка в Донецькій області. Оборона цього міста від окупантів тривала з 2014 року.
Але росіяни не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами. Зокрема, 26 лютого ЗСУ вийшли з населеного пункту Ласточкине. Днем пізніше ЗСУ здійснили тактичний відхід від сіл Сєвєрне та Степове на Авдіївському напрямку.
Однак на початку квітня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що ЗСУ вдалося відбити механізовану атаку російських окупантів чисельністю в батальйон.
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