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Тиск на Україну та поступки територією. WP дізналось план Трампа з завершення війни

Вашингтон, Неділя 07 квітня 2024 17:11
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Тиск на Україну та поступки територією. WP дізналось план Трампа з завершення війни Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Кандидат в президенти США Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри завершити війну Росії проти України за 24 години у разі перемоги на виборах. Виявилося, що його план полягає у тиску на Київ для поступок перед Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Washington Post.

Як йдеться в публікації The Washington Post, знайомі з планом Трампа люди говорять, що той в приватній розмові заявив, що міг би припинити війну Росії проти України, тиснучи на Київ, щоб він відмовився від певної території.

Так, ідея Трампа полягає в підштовхуванні України до передачі Криму та Донбасу під контроль Росії, розповіли на умовах анонімності люди, які обговорювали це питання з Трампом та його радниками.

За словами співрозмовника The Washington Post, Трамп заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу", і що люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії.

Передвиборчий штаб Трампа, як зазначили в The Washington Post, відмовився прямо відповідати на запитання.

"Будь-які припущення щодо плану Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", - заявила речниця штабу Каролайн Лівітт.

Перші повідомлення про план Трампа щодо України було поширено ще минулого листопада на зустрічі у Вашингтоні між правоцентристами та делегацією Європейської ради з міжнародних відносин.

За словами людей, які були на тій зустрічі, колишній помічник Трампа в Білому домі Майкл Антон описав очікувані контури плану як поступку Україною територіями Криму та Донбасу, а також обмеження розширення НАТО та спонукання Путіна послабити свою зростаючу залежність від Китаю.

Однак в розмові з The Washington Post він сказав, що не спілкувався з Трампом протягом 18-24 місяців, а також заперечив, що знав щось про план Трампа щодо України.

Миротворчі ініціативи Трампа

У березні 2023 року Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" у випадку обрання президентом США на виборах 5 листопада цього року.

При цьому він зазначив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".

Крім того, Трамп заявляв, що в разі повторного обрання президентом США буде домагатися переговорів України з Росією.

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