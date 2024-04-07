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Прикордонники відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку (відео бою)

Україна, Неділя 07 квітня 2024 19:26
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Прикордонники відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку (відео бою) Фото: Прикордонники відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку. Під час бою було ліквідовано дев'ять окупантів разом з їх технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Бронегрупа противника в складі 23 окупантів за підтримки танка та 4 БТР намагалася штурмувати позиції Сил оборони. Проте окупанти зазнали поразки й відступили.

Прикордонники бригади Гвардії наступу знищили БТР-82А, ліквідували 9 окупантів та знешкодили 6 піхотинців.

Втрати російських військ

Міноборони РФ приховує втрати окупаційних військ в Україні. При цьому путінський режим постійно бреше про втрати українських сил.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила на війні вже понад 447 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 820 росіян.

Британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

При цьому російські опозиційні ЗМІ заявили, що з початком наступу РФ на фронті втрати окупаційних військ значно виросли.

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Бахмут Війна Росії проти України Окупанти
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