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Українські морпіхи показали, як на фронті працює дрон "Валькірія" (відео)

Україна, Субота 06 квітня 2024 11:10
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Українські морпіхи показали, як на фронті працює дрон "Валькірія" (відео) Фото: дрон "Валькірія" (ілюстрація/wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські морські піхотинці показали роботу дрону "Валькірія" на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Морпіхи 501-го окремого батальйону морської піхоти, підрозділ "Грифон501" показали особливості роботи з безпілотником "Валькірія", - йдеться у повідомленні.

Особливості БПЛА

Цей безпілотник, як зазначають військові, вже зарекомендував себе на фронті як простий та надійний розвідувальний безпілотний апарат.

"Серед найбільших переваг безпілотного комплексу - його малопомітність для радарів, дальність польоту та швидкість розгортання, яка разом з передпольотною підготовкою може становити всього лише 5 хвилин", - додали у Силах оборони.

Ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито понад 16 атак російських окупантів. Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські війська насилу утримують свої позиції у Семенівці та Бердичах через переважаючі можливості українських безпілотників. Російські війська, схоже, активізували свої зусилля на захід від Бахмута із захоплення Часового Яру.

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