Українські морпіхи показали, як на фронті працює дрон "Валькірія" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Морпіхи 501-го окремого батальйону морської піхоти, підрозділ "Грифон501" показали особливості роботи з безпілотником "Валькірія", - йдеться у повідомленні.

Особливості БПЛА

Цей безпілотник, як зазначають військові, вже зарекомендував себе на фронті як простий та надійний розвідувальний безпілотний апарат.

"Серед найбільших переваг безпілотного комплексу - його малопомітність для радарів, дальність польоту та швидкість розгортання, яка разом з передпольотною підготовкою може становити всього лише 5 хвилин", - додали у Силах оборони.