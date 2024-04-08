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Интервью Зеленского и выборы в Словакии: новости за выходные

Украина, Понедельник 08 апреля 2024 06:30
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Интервью Зеленского и выборы в Словакии: новости за выходные Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью, где ответил на все актуальные вопросы относительно ситуации в стране, а в Словакии прошли выборы главы государства.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.

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Интервью Зеленского

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В своем материале РБК-Украина собрала главные заявления по интервью президента.

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О том, что известно о новом президенте Словакии можно узнать в материале РБК-Украина.

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