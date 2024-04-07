Партизани зафіксували переміщення росіянами артилерії у Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"Висока інтенсивність боїв на півдні України та значні втрати окупантів змушують їх заміщати знищену техніку та військових", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в окупованому Криму

Росія продовжує використовувати тимчасово окупований Джанкой як хаб для перекидання живої сили на фронт. Партизани фіксують прибуття до міста великої кількості росіян.

Партизани виявили склад у тимчасово окупованому Джанкої. Загарбники розмістили його поруч із цивільною інфраструктурою.

Крім того, партизани "АТЕШ" виявили перекинуті кораблі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.

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