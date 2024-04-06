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РФ атакувала Україну десятками дронів та трьома типами ракет. Як відпрацювала ППО

Україна, Субота 06 квітня 2024 08:15
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РФ атакувала Україну десятками дронів та трьома типами ракет. Як відпрацювала ППО Фото: РФ атакувала Україну десятками дронів та трьома типами ракет 6 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська під час атаки по Україні на 6 квітня використали понад 30 дронів-камікадзе та шість ракет різних типів. Майже всі дрони вдалося збити ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БПЛА "Shahed-131/136", - розповів він.

Чим атакувала РФ?

У ніч на 6 квітня, як зазначив генерал, російські окупанти атакували 32 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136", які запускали із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (Росія), а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.


Обстріл України

Увечері 5 квітня росіяни запустили по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу було оголошено у кількох областях.

Після опівночі у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовані влучання біля житлової забудови. Також окупанти влучили по магазину у Дергачівській громаді Харківської області. У Шевченківському районі Харкова загинули шестеро людей, ще 10 отримали поранення.

Близько 4:00 6 квітня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет із Ту-95МС. Вибухи пролунали у Хмельницькій області та у Запоріжжі. У Київській області працювала ППО. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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