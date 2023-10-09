ХАМАС напав на Ізраїль, а Байден хоче виділити Україні 100 млрд доларів: новини за вихідні

Цієї суботи бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, а президент США Джо Байден заявив, що хоче виділити Україні близько 100 млрд доларів військової та гуманітарної допомоги.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Новини за 7 жовтня:

Новини за 8 жовтня:

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора вранці бойовики терористичного угрупування ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. ХАМАС вдалося захопити низку населених пунктів.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Детальніше - в онлайні РБК-Україна.

Байден хоче просити Конгрес про найбільший пакет допомоги Україні

Американський президент Джо Байден збирається просити в Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні. Його розмір становитиме приблизно 100 млрд доларів, а вистачити його має приблизно на 2 роки.

Міністр оборони Італії назвав умову припинення військової допомоги Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія й надалі планує підтримувати Україну на тлі російської агресії. Втім військова допомога "не може бути необмеженою".

"Італійська підтримка завжди була переконливою з політичної точки зору, але вона ніколи не була необмеженою з точки зору можливостей вкладу. З технічної точки зору це обмеження кількості, в той час, як з точки зору прийняття політичних рішень нічого не змінилося", - заявив Крозетто.

Експерти ООН побували в селі Гроза після ракетної атаки росіян

Група експертів ООН побувала у селі Гроза Харківської області, де через ракетний удар росіян загинули понад 50 осіб.

"Це варварські наслідки цієї війни, коли 20% мешканців громади можуть бути знищені за лічені секунди", - заявила координатор із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.

Маккарті заявив, що хоче піти з Конгресу США

Усунутий з посади спікера Палати представників США Кевін Маккарті хоче взагалі піти з Конгресу після того, як знайдуть нового очільника.

"Я збираюся проводити час зі своєю сім'єю. Можливо, мені не пощастило, але я все одно найщасливіша людина з усіх живих", - сказав Маккарті.

У екопарку Харкова отруїли тварин

У харківському екопарку отруїли всіх тварин з контактної зони для дітей. Постраждало більше як 15 тварин.

За даними правоохоронців, 8 жовтня співробітники регіонального ландшафтного парку "Фельдман-Екопарк" знайшли мертвими всіх тварин з контактної зони для дітей.

Україна та Японія почали перший раунд переговорів про гарантії безпеки

В суботу, 7 жовтня, Україна та Японія почали перший раунд переговорів про гарантії безпеки.

"За дорученням президента України та керівника Офісу президента України сьогодні розпочато перший раунд переговорів із Японією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України", - повідомили в Офісі президента.

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