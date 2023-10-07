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Росія після тривалої паузи знову вивела ракетоносій у Чорне море

Субота 07 жовтня 2023 08:57
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Росія після тривалої паузи знову вивела ракетоносій у Чорне море Фото: Росія вивела у Чорне море ракетоносій з "Калібрами" (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія після довгої паузи вивела у Чорне море ракетоносій у суботу, 7 жовтня. Скільки на ньому "Калібрів", поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 4 кораблі. Серед них один носій ракет. ВМС не уточнює, який залп та скільки ракет може бути на носії.

Крім того, в Азовському морі Росія тримає один корабель. У Середземному морі перебуває 3 російських кораблі, з них один носій "Калібрів".

Росія захопила море

Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ.

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою.

Проте останніми днями російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Цивільні судна з українським зерном почали виходити з портів Одеської області.

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