ЗСУ просунулися поблизу Бахмута і в західній частині Запорізької області: карти ISW

7 жовтня українські сили продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися в обох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Ситуація у Харківській та Луганській областях

Як йдеться у звіті ISW, український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Сіньківки та Іванівки у Харківській області та Макіївки у Луганській області.

Російські джерела стверджували, що російські війська провели "масований" наступ у напрямках росіяни продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна та Лимана, а також продовжують завдавати ударів по переправам через річку Оскіл у напрямку Куп'янська.

Ситуація у Донецькій області

За даними ISW, ЗСУ продовжили наступальні операції в Бахмутському напрямку і, як повідомляється, просунулися на схід від Андріївки. Генштаб повідомив, що ЗСУ досягли часткового успіху на схід від Андріївки, а представник Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що українським силам вдалося просунутися в різних напрямках навколо Бахмута на 100-300 метрів минулої доби.

Російські блогери стверджували, що українські сили продовжували безуспішні спроби прорвати російську оборону поблизу залізничної лінії на схід від Андріївки та Кліщівки.

7 жовтня російські війська продовжували контратакувати поблизу Бахмута, але не досягли будь-яких підтверджених територіальних завоювань. Євлаш та Український генеральний штаб заявили, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на південь від Андріївки.

Прокремлівський блогер стверджував, що російські війська контратакували під Андріївкою. Росіяни, які діють на окремих ділянках фронту поблизу Кліщівки, стикаються з труднощами через проблеми із засобами зв'язку, підкріпленнями та відсутністю своєчасних звітів про реальну ситуацію на полі бою.

Український генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Першотравневого, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Росіяни заявили, що війська продовжили наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк і, за повідомленнями, просунулися у Мар'їнці.

Мілблогер також стверджував, що російські війська безуспішно атакували південні підходи до Авдіївки та провели розвідку бойовими діями поблизу Дружби (ймовірно, мається на увазі населений пункт за 10 км на північний захід від Горлівки, що знаходиться на північний схід від Донецька), щоб відкрити новий район бойових дій

Російський агрегатор новин заявив, що російські війська відновили наступальні операції поблизу Красногорівки (5 км на захід від Донецька) і що бойові дії тривають на західних околицях Мар'їнки.

"Південна вісь"

За повідомленнями ISW, 7 жовтня українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та, за повідомленнями, просунулися вперед. Українські військові джерела повідомили, що українські сили досягли часткового успіху на північ від Копані (5 км на північний захід від Роботино) та на північ від Новопрокопівки (2 км на південь від Роботино).

Також, російські війська провели обмежені контратаки в західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські сили стримують російські атаки на північний схід від Новопрокопівки. Російські джерела стверджували, що російські війська провели кілька контратак поблизу Вербово та на захід від Роботина.

Російська сторона стверджувала, що бойові дії посилилися вздовж лінії Роботино-Вербово, після того як українські сили відновили атаки на північний захід від Вербово. Деякі російські блогери повідомили, що українські сили також проводили обмежені атаки на північ від Новопрокопівки та загалом класифікували ситуацію на південь від Орєхова як складну та напружену.

Російські блогери продовжували висловлювати стурбованість щодо потенційних українських операцій у Херсонській області. Декілька російських джерел стверджували, що українські сили перекидають підрозділи морської піхоти на фронт у Херсонській області, щоб підготуватися до створення позицій у рукаві річки Дніпро.