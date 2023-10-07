Байден хоче просити Конгрес про найбільший пакет допомоги Україні на 100 млрд доларів, - ЗМІ

Американський президент Джо Байден збирається просити в Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні в розмірі 100 млрд доларів. Його має вистачити приблизно на 2 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, президент США хоче вирішити проблему до наступних виборів, оскільки скептики-республіканці продовжують створювати проблеми.

The Telegraph повідомляє, що Білий дім розробляє плани звернення до Конгресу з проханням виділити найбільший пакет фінансування зброї та гуманітарної допомоги на тлі побоювання, що триваючі суперечки щодо витрат можуть завдати шкоди президенту на виборах наступного року. Розмір пакета, за словами американських чиновників, може сягати 100 млрд доларів.

"Ідею "великого пакету" рішуче підтримують багато в адміністрації. Прихильники України хочуть, щоб це був однозначний великий законопроект, а потім не мати справу з ним до наступних виборів", - заявило джерело The Telegraph.

Зауважимо, що вибори президента в США мають відбутись наступного року.

Суперечки в Конгресі США

Нагадаємо, Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Це питання хочуть розглянути окремо.

Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

На тлі цього Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

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