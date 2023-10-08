Росіяни активно шукають українське підпілля в Луганській області, - ЦНС

На окупованій території Луганської області окупаційний режим продовжує чинити тиск на населення окупованого регіону, яке має прояви нелояльності до російсько-окупаційних військ та адміністрації противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією українського Руху опору, основна увага приділяється жителям, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил України або були активними волонтерами під час проведення АТО та ООС.

Окупаційна "адміністрація" боїться діяльності українського підпілля, у зв’язку з цим посилюється контррозвідувальний режим в окупованому регіоні.

"Однак, Рух опору має широку мережу на окупованих територіях Луганської області та готовий до виконання завдань за призначенням", - наголосили в центрі.

Ситуація у Луганській області

Зазначимо, що попри тривалу окупацію в захопленій частині Луганської області продовжують діяти партизани, які допомагають нашим військовим. Місцеві жителі також допомагають українським бійцям виявляти важливі цілі для завдання ударів по ворожих об'єктах, живій силі та техніці.

У регіоні партизани проводять диверсії. Наприклад, у травні внаслідок вибуху в Луганську отримав поранення так званий "в.о. голови МВС" "ЛНРівців" Ігор Корнет. А перед цим у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку.

Нещодавно в Центрі національного спротиву повідомляли, що в Луганській області окупанти посилили репресії, та намагаються знайти представників Сил спротиву та українського підпілля.

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