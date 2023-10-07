Росія вночі атакувала Одеську область ракетам "Онікс". Є влучання в пансіонат та порт
В ніч на 7 жовтня Росія завдала удару по Одеській області надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.
За попередніми даними, ракети було випущено з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.
В результаті обстріду зафіксовано влучання в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що чотири людини отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.
Атака дронів на Одеську область 6 жовтня
Російська армія в ніч на 6 жовтня атакувала дронами-камікадзе Одеську область. Внаслідок атаки пошкоджене зерносховище та вантажівки.
Як зазначили в ОВА, повітряна тривога в Одеській області тривала три з половиною години. Над регіоном збили три безпілотники ворога. Проте також є влучання.
Росіяни вдарили по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Внаслідок атаки пошкоджено зерносховище, спалахнули 9 вантажівок. Пожежу вже загасили. Обійшлося без постраждалих.
Крім того, через атаки в Ізмаїльському районі призупинили роботу поромної переправи.
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