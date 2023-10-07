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Росія вночі атакувала Одеську область ракетам "Онікс". Є влучання в пансіонат та порт

Субота 07 жовтня 2023 06:29
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Росія вночі атакувала Одеську область ракетам "Онікс". Є влучання в пансіонат та порт Ілюстративне фото: Росія вночі атакувала Одесу ракетам "Онікс" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В ніч на 7 жовтня Росія завдала удару по Одеській області надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

За попередніми даними, ракети було випущено з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.

В результаті обстріду зафіксовано влучання в будівлю пансіонату в рекреаційний зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що чотири людини отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Фото: атака на Одеську область (t.me/SJTF_Odes)

Атака дронів на Одеську область 6 жовтня

Російська армія в ніч на 6 жовтня атакувала дронами-камікадзе Одеську область. Внаслідок атаки пошкоджене зерносховище та вантажівки.

Як зазначили в ОВА, повітряна тривога в Одеській області тривала три з половиною години. Над регіоном збили три безпілотники ворога. Проте також є влучання.

Росіяни вдарили по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Внаслідок атаки пошкоджено зерносховище, спалахнули 9 вантажівок. Пожежу вже загасили. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, через атаки в Ізмаїльському районі призупинили роботу поромної переправи.

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