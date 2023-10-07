ua en ru
Сб, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Експерти ООН побували в селі Гроза після ракетної атаки росіян

Субота 07 жовтня 2023 02:37
UA EN RU
Експерти ООН побували в селі Гроза після ракетної атаки росіян Фото: село Гроза (t me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Кава

Група експертів ООН побувала у селі Гроза Харківської області, де через ракетний удар росіян загинули понад 50 осіб.

Про це заявила координатор із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

"Це варварські наслідки цієї війни, коли 20% мешканців громади можуть бути знищені за лічені секунди", - заявила вона.

Деніз Браун очолила міжвідомчу місію ООН, відвідавши громаду та доставивши терміново необхідні медикаменти та будівельні матеріали.

Експерти ООН у Грозі поспілкувалися з мешканцями та постраждалими та зібрали більше інформації про обстріл населеного пункту

Удар по Грозі

5 жовтня, російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Ворог влучив "Іскандером" у кафе й магазин. В закладі на момент удару відбувались поминки за полеглим воїном.

Удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.

У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

Згідно з останніми даними, за словами голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару терористів по Грозі загинули 52 людей. Одна з постраждалих померла в медзакладі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України