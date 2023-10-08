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У екопарку Харкова отруїли тварин. Поліція порушила справу

Харків, Неділя 08 жовтня 2023 20:42
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У екопарку Харкова отруїли тварин. Поліція порушила справу Фото: в харківському екопарку отруїли тварин (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

У харківському екопарку отруїли всіх тварин з контактної зони для дітей. Постраждало більше як 15 тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом жорстокого поводження з тваринами, вчиненого з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин", - повідомили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, сьогодні, 8 жовтня, співробітники регіонального ландшафтного парку "Фельдман-Екопарк" знайшли мертвими всіх тварин з контактної зони для дітей.

Серед загиблих - 6 морських свинок та 12 декоративних кролів.

"За попередньою версією слідства, тварин отруїв хтось із присутніх під час традиційного фестивалю "Бал хризантем", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що наприкінці літа у Києві на центральних вулицях почали боротися із пацюками. Для гризунів розкидали м'ясо з м'ясним фаршем, щоб спричинити їхню смерть. Такі приманки можуть бути небезпечними для собак.

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