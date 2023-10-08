ua en ru
Нд, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові FPV-дроном знищили спостережний пункт та окупанта (відео)

Україна, Неділя 08 жовтня 2023 21:59
UA EN RU
Українські військові FPV-дроном знищили спостережний пункт та окупанта (відео) Фото: ЗСУ ліквідували групу окупантів (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Військові збройних сил України за допомогою FPV-дрону знищили спостережний пункт російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ОК Північ.

Українські військові здійснили командну роботу й за допомогою дрону ліквідували групу окупантів.

"Пілот квадрокоптера виявив спостережний пункт ворога. Пілот FPV знищив і чатового, і спостережний пункт", - повідомили в командуванні.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступ з початку літа. Їм вдалося деокупувати низку населених пунктів як у Запорізькій, так і в Донецькій області.

На окремих напрямках на сході та півдні бійці ЗСУ зуміли пробити першу лінію оборони ворога.

Днями стало відомо, що наші військові просунулися біля села Роботине Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Ізраїль вперше за 50 років оголосив стан війни
Ізраїль вперше за 50 років оголосив стан війни
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України