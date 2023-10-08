Українські військові FPV-дроном знищили спостережний пункт та окупанта (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ОК Північ.

Українські військові здійснили командну роботу й за допомогою дрону ліквідували групу окупантів.

"Пілот квадрокоптера виявив спостережний пункт ворога. Пілот FPV знищив і чатового, і спостережний пункт", - повідомили в командуванні.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступ з початку літа. Їм вдалося деокупувати низку населених пунктів як у Запорізькій, так і в Донецькій області.

На окремих напрямках на сході та півдні бійці ЗСУ зуміли пробити першу лінію оборони ворога.

Днями стало відомо, що наші військові просунулися біля села Роботине Запорізької області.

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