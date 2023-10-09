ХАМАС напал на Израиль, а Байден хочет выделить Украине 100 млрд долларов: новости за выходные

В эту субботу боевики ХАМАС напали на Израиль, а президент США Джо Байден заявил, что хочет выделить Украине около 100 млрд долларов военной и гуманитарной помощи.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 7 октября:

Новости за 8 октября:

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера утром боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов.

К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Детальнее - в онлайне РБК-Украина.

Байден хочет просить Конгресс о крупнейшем пакете помощи Украине

Американский президент Джо Байден намерен просить у Конгресса о крупнейшем пакете военной и гуманитарной помощи Украине. Его размер составит примерно 100 млрд долларов, а хватить его должно примерно на 2 года.

Министр обороны Италии назвал условие прекращения военной помощи Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия и дальше планирует поддерживать Украину на фоне российской агрессии. Впрочем, военная помощь "не может быть неограниченной".

"Итальянская поддержка всегда была убедительной с политической точки зрения, но она никогда не была неограниченной с точки зрения возможностей вклада. С технической точки зрения это ограничение количества, в то время как с точки зрения принятия политических решений ничего не изменилось", - заявил Крозетто.

Эксперты ООН побывали в селе Гроза после ракетной атаки россиян

Группа экспертов ООН побывала в селе Гроза Харьковской области, где из-за ракетного удара россиян погибли более 50 человек.

"Это варварские последствия этой войны, когда 20% жителей общины могут быть уничтожены в считанные секунды", - заявила координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

Маккарти заявил, что хочет уйти из Конгресса США

Снят с должности спикера Палаты представителей США Кевин Маккарти хочет вообще уйти из Конгресса после того, как найдут нового главу.

"Я собираюсь проводить время со своей семьей. Возможно, мне не повезло, но я все равно самый счастливый человек из всех живых", - сказал Маккарти.

В экопарке Харькова отравили животных

В харьковском экопарке отравили всех животных из контактной зоны для детей. Пострадало более 15 животных.

По данным правоохранителей, 8 октября сотрудники регионального ландшафтного парка "Фельдман-Экопарк" обнаружили мертвыми всех животных из контактной зоны для детей.

Украина и Япония начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности

В субботу, 7 октября, Украина и Япония начали первый раунд переговоров по гарантиям безопасности.

"По поручению президента Украины и руководителя Офиса президента Украины сегодня начат первый раунд переговоров с Японией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины", - сообщили в Офисе президента.

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