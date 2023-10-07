Сьогодні, 7 жовтня, Україна та Японія почали перший раунд переговорів про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу президента.

"За дорученням президента України та керівника Офісу президента України сьогодні розпочато перший раунд переговорів із Японією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України", - повідомили в ОП.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала відповідні переговори", - додали в ОП.

Ці двосторонні гарантії для України є продовженням значної нелетальної, безпекової, гуманітарної та фінансової допомоги, яку Японія надає нашій країні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Сьогодні сторони домовилися про подальшу координацію та узгодили план двосторонніх переговорів до кінця цього року.

Гарантії безпеки для України

Україна неодноразово наполягала не необхідності створення гарантій безпеки, які допоможуть не допустити повторного вторгнення російських терористів до того, як наша країна стане членом НАТО.

Країни "Великої сімки" вже підписали декларацію про гарантії безпеки. До неї також приєдналися інші держави.

Як розповідав президент Володимир Зеленський, Київ укладе з союзниками перші двосторонні угоди про гарантії безпеки вже до кінця 2023 року.

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