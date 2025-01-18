Через війну законодавство про місцеві вибори потребує змін, - Корнієнко

Вже у грудні 2025 року закінчиться термін повноважень представників органів місцевого самоврядування. У разі продовження воєнного стану та неможливості проведення місцевих виборів, потрібні будуть певні законодавчі зміни.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його і нтерв'ю виданню "Укрінформ".

"У нас не дуже зрозуміло, що робити з тим, що скоро строк повноважень органів місцевого самоврядування закінчиться. Він чітко виписаний в Конституції – 5 років. Отже, в грудні 2025 року у більшості голів громад і депутатів закінчиться мандат. Тут треба якесь невелике законодавче коригування, щоб вони могли й далі бути в повноваженнях, якщо воєнний стан знову затягується і наприкінці 2025 року не буде можливості проводити вибори", - пояснив Корнієнко.

Він вважає, що невеликі питання щодо місцевих виборів вдасться вирішити у цьому році. Водночас зазначив, що навіть місцеві вибори не варто проводити під час війни.

На запитання про можливий тиск західних партнерів щодо проведення президентських і парламентських виборів, перший віцеспікер зазначив, що наразі жодних вимог до України не висувають. Також Корнієнко підкреслив, що ця тема викликає багато питань, і українська сторона постійно надає роз'яснення, спираючись на чинне законодавство.

"Тому що Конституція, закон про воєнний стан і Виборчий кодекс чітко регулюють питання президентських і парламентських виборів і, відповідно, легітимності цих інституцій та їх представників. У нас є думка суспільства щодо цього, ми її знаємо, що суспільство не підтримує цю ідею (проведення виборів – ред.)", - сказав він.

Корнієнко підкреслив, що тим, хто радить проводити вибори, необхідно поїхати в Україну і тиждень пожити під "Шахедами", коли у великих містах по декілька тривог та постійні обстріли.

"Говорити в таких умовах про якусь демократичну кампанії просто немає підстав", - наголосив Корнієнко.

Перший віцеспікер Верховної Ради повідомив, що питання проведення виборів у повоєнний період порушувалося і під час його візиту до Німеччини. У рамках цього візиту він взяв участь у конференції, присвяченій євроінтеграції України, а також провів низку зустрічей.

"Колеги, представники ЦВК, громадянського суспільства озвучували в Берліні величезний масив викликів. Звичайно, ми в парламенті також знаємо всі ці виклики та теж будемо готові, як тільки безпекова ситуація буде сприяти. Але ми розуміємо, що для будь-яких передвиборчих процесів має закінчитися війна, має бути справедливий мир для України. Тоді можемо переходити до планування та проведення всіх уже пропущених, на жаль, виборчих кампаній", - резюмував Корнієнко