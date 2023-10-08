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Через обстріл Херсонської області постраждала дитина

Херсонська область, Неділя 08 жовтня 2023 17:49
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Через обстріл Херсонської області постраждала дитина Ілюстративне фото: через обстріл Херсонської області постраждала дитина (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли селище Кіндийка Херсонської області, внаслідок чого 11-річна дівчинка отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Він зазначив, що у дівчинки численні ушкодження. Зокрема, вибухова та черепно-мозкова травми, забій головного мозку, відкритий перелом лівої плечової кістки та множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї. Наразі вона в комі.

За його словами, раніше через обстріл селища постраждали три літніх жінки. Вогонь росіян прийшовся по території поблизу церкви.

Загалом від початку доби в Херсонській області поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед них - 9-місячна дитина.

Обстріли Херсонської області

Після того як українські військові звільнили правий берег Херсонської області, окупанти щоденно обстрілюють регіон. Вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Лише сьогодні росіяни вже атакували Херсон та Берислав. Через обстріл обласного центру постраждали три людини, а Берислава - один чоловік.

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