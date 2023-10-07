ЗСУ пересувають лінію фронту ближче до Вербового: карти боїв ISW

ЗСУ просувають лінію фронту ближче до Вербового, тоді як росіяни в безуспішній контратаці під Роботиним втратили особовий склад та кілька позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська 6 жовтня провели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і, як повідомляється, просунулися. Речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що російські війська відновили бойові дії на напрямку Куп’янськ-Лиман.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська відновили наступ у районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), одночасно контратакуючи на невизначених ділянках сватівського напрямку фронту. Вони стверджують, що російські війська ведуть інтенсивний обстріл траси N26 (Шевченкове-Куп’янськ).

Один військовий блогер охарактеризував російський наступ на Куп’янськ як "масштабний" у видаленому дописі. Інші "воєнкори" стверджували, що російські війська просунулися на північний схід від Куп’янська. Російський агрегатор новин стверджував, що російські війська просунулися поблизу Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська) і успішно атакували поблизу Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної) 5 жовтня.

6 жовтня російський військовий блогер заявив, що російські сили атакували поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної) і Макіївки, але не уточнив результат. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська) та Макіївки.

Міноборони Росії заявило, що 6 жовтня українські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Кремінної. У російському Міноборони заявили, що українські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Ямполівки (17 км на захід від Кремінної), Діброви (7 км на південний захід від Кремінної) і Кузьминого (3 км на південний захід від Кремінної) і що минулого тижня українські сили здійснили чотири невдалі атаки на куп’янському напрямку.

Бої на Донбасі

Українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку і, як повідомляється, 6 жовтня просунулися на південь від Бахмута. Український Генштаб повідомив, що українські війська досягли успіху на схід від Андріївки (8 км на південний захід від Бахмута).

Російські військові блогери стверджували, що українська група чисельністю в батальйон наступала в напрямку залізничної колії між Андріївкою та Кліщіївкою (6 км на південний захід від Бахмута), але російські війська захищалися від нападу.

6 жовтня російські війська здійснили безуспішні контратаки поблизу Бахмута. Речник Генерального штабу України та Східної групи військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повідомив, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на схід від Диліївки (15 км на південний захід від Бахмута), на південь від Андріївки та поблизу Кліщіївки.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська контратакували поблизу Андріївки, Кліщіївки та Григорівки (7 км на північний захід від Бахмта), але не уточнив результат цих атак. Російські джерела, включно з Міноборони РФ, поширили кадри, як 98-а гвардійська повітряно-десантна (ВДВ) дивізія обстрілює українські позиції на бахмутському напрямку.

Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що 6 жовтня українські війська здійснили обмежені наземні удари по лінії Авдіївка-Донецьк. Декілька російських джерел розширили кадри, на яких, як повідомляється, видно, як група з близько 17 українських військових здається в полон поблизу Мар’їнки на південно-західній околиці міста Донецьк.

6 жовтня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк і останнім часом досягли незначного прогресу. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 жовтня, показують російські позиції на південь від Авдіївки поблизу траси E50, яка проходить вздовж околиць Донецька.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно обстрілювали Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська продовжували наступ у Мар’їнці, відновили наступ на Красногорівку та Сіверне (обидва на північно-західній околиці Донецька), а також намагалися наступати на південних підступах до Авдіївки.

"Південна вісь"

6 жовтня українські сили продовжували обмежені наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області, не просуваючись вперед. Російські джерела стверджували, що російські сили відбили українську атаку поблизу Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російські війська здійснили серію контратак у районі кордону Донецько-Запорізької області 6 жовтня, але не досягли жодних підтверджених або заявлених досягнень. Російські джерела стверджували, що російські війська контратакували на північ і північний схід від Рівнополя (8 км на південний захід від Великої Новосілки) та з Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки).

Деякі російські військові блогери охарактеризували ці атаки як спроби російських військ перехопити ініціативу в цьому районі та змусити українські сили реагувати на російські атаки. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки на північ від Приютного та поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) і Золотої Ниви (12 км на південний схід від Великої Новосілки).

Український військовий спостерігач припустив, що проблеми зі зв’язком на командному стику між штабами 5-ї загальновійськової армії (ОБС) і 36-ї ООС (обидва Східного військового округу) на південь і південний схід від Великої Новосілки погіршують нездатність російських військ досягти перемог під час локалізовані контратаки в цьому районі.

Військовий оглядач зазначив, що 127-ій мотострілецькій дивізії та 60-й мотострілецькій бригаді (обидві 5-ї ОМСБр) поставлено завдання обороняти район Старомлинівки (14 км на південь від Великої Новосілки) та рубежі Новозлатопіль-Старомлинівка-Новомайорське (25 км на південний захід - 18 км на південний схід від Новомайорського).

6 жовтня українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області і останнім часом незначно просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 жовтня, показують, що українські сили просунулися до смуги дерев на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Добровольчі батальйони "Шторм Осетія" та "Аланія", які діють у цьому районі, стверджують, що українські сили поступово пересувають лінію фронту ближче до Вербового. Російські джерела стверджували, що невеликі групи української піхоти продовжували атакувати російські позиції на лінії Копані-Роботине (до 5 км на північний захід від Роботиного) протягом ночі з 5 на 6 жовтня та 6 жовтня.

Російські військові блогери стверджували, що українські сили продовжували атаки поблизу Вербового та Новопрокопівки (18 км на південний схід від Оріхова).

Російські війська продовжували обмежені безуспішні контратаки на заході Запорізької області 6 жовтня. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська атакували українські позиції в західному Роботиному.

Інший російський військовий блогер стверджував, що 291-й мотострілецький полк (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) протягом останніх трьох днів періодично контратакує під час оборони від потужних українських атак на лінії Копані-Роботине. Російський агрегатор новин стверджував, що 5 жовтня російські війська здійснили контрудар з боку Вербового.

Російські війська, ймовірно, тимчасово відновили, а згодом і втратили підтактичну ініціативу на українському фланзі поблизу Роботиного під час серії контратак за останні кілька тижнів. Український військовий оглядач повідомив, що підрозділи ВДВ Росії атакували українські позиції на напрямках Копані-Роботине та Новофедорівка-Мала Токмачка (9-18 км на південний схід від Оріхова), невдало намагаючись послабити тиск на російські сили поблизу Новопрокопівки.

Військовий оглядач заявив, що російський 104-й полк ВДВ (76-а дивізія ВДВ) натомість не зміг дійти до околиць Роботиного і навіть втратив кілька позицій біля Копані, а 108-й полк ВДВ (7-а дивізія ВДВ) намагався вбити клин по Т0803, але не вдалось і довелося відійти.

Цей звіт узгоджується з нещодавніми оцінками ISW про те, що певні російські підрозділи, в тому числі елементи 7-ї дивізії ВДВ, 76-ї дивізії ВДВ і 58-ї CAA, послідовно контратакували в західній Запорізькій області собі на шкоду. Хоча ці російські атаки не захопили територію, ступінь (або відсутність) їх руйнівного впливу на українські наступальні операції незрозуміла.

Російські джерела продовжують обговорювати активність України в дельті Дніпра в Херсонській військовий блогер стверджував, що українські сили утримують позиції на вузькій ділянці східного берега Херсонської області біля Антонівського мосту, а також на Козацькому острові (на північний захід від Нової Каховаки).

Російські військові блогери висловлювали постійне занепокоєння тим, що обмежені українські рейди через річку вказують на те, що українські сили готуються до ширшого наступу. Міноборони Росії стверджує, що минулого тижня українські війська безуспішно намагалися захопити плацдарми на островах дельти Дніпра.

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