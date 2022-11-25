Європарламент підтримав надання Україні 18 млрд євро та обмін полоненими: новини за 24 листопада

Вчора, 24 листопада 2022 року, Європарламент підтримав надання Україні 18 млрд євро допомоги. А Україна повернула з полону ще 50 захисників.

Війна Росії проти України: останні новини

Європарламент підтримав надання Україні 18 млрд євро допомоги

Європарламент схвалив рішення про надання Україні 18 млрд євро фінансової допомоги наступного року.

"Через 9 місяців невибіркової війни, яку веде Кремль, наша підтримка України тільки посилюється. Ми не зрушимо з місця", - зазначила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

Виділення Україні фінансової допомоги підтримали 507 депутатів, проти - 38, ще 26 європейських політиків утрималися. Тепер рішення мають схвалити представники країн-членів Євросоюзу.

Україна повернула з полону ще 50 захисників

Сьогодні, 24 листопада, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися ще 50 українських захисників.

Зокрема, Україна повернула 20 нацгвардійців, 12 військових з Військово-морських сил, 10 бійців Збройних сил України, 6 - Держприкордонслужби та 2 - з тероборони.

В ЄС не домовилися щодо граничної ціни на російську нафту

Міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися з приводу встановлення верхньої межі ціни на російську нафту. Наступна зустріч, ймовірно, відбудеться 13 грудня.

Чотири дипломати ЄС повідомили виданню, що міністри, які зібралися в Брюсселі на Енергетичну раду, досягли неофіційної згоди щодо менш суперечливих елементів пакета Комісії щодо енергетичної кризи. При цьому вони не погодили подальші дії щодо так званого механізму ринкової корекції.

За словами двох дипломатів найбільше виступають проти пропозиції Комісії Бельгія, Іспанія, Італія, Польща та Греція. Вони дали чітко зрозуміти, що офіційно не погодяться на ширший пакет, доки не буде вирішено питання обмеження ціни на газ.

Зеленський закликав виключити Росію з ОБСЄ

Росію необхідно виключити зі складу ОБСЄ, аби максимально ізолювати агресора та знайти вихід із глобальних криз.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що багато міжнародних організацій намагаються допомогти зупинити війну в Україні. Проте РФ досі залишається членом більшості з них, зокрема й ОБСЄ.

"Я закликаю вас зробити все можливе, щоб ОБСЄ була серед тих, хто реально здатний зупинити терор і допомогти притягнути російських вбивць до справедливої відповідальності. Якщо ви можете діяти ефективно на рівні ваших національних парламентів, то треба, щоб могли діяти і парламентські асамблеї, і не тільки на рівні словесних засуджень. Я закликаю поширити принциповість та сумлінність на процедурну архітектуру асамблеї і на ОБСЄ загалом. Настав час цієї реформи", - заявив Зеленський.

Близько 10-15 тисяч білорусів готові взяти участь у війні проти України

Близько 10-15 тисяч силовиків Білорусі готові взяти участь у так званій "спецоперації" РФ. Взяти участь у війні проти України їх мотивує грошове забезпечення.

"Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур Республіки Білорусь готові взяти участь у "спеціальній військовій операції" РФ. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення", - заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

ЄС готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Європейський союз готує дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. За словами президента Європарламенту Урсули фон дер Ляєн, робота йде повним ходом.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити Росію в найболючіше місце, щоб ще більше притупити її здатність вести війну проти України, і я можу оголосити сьогодні, що ми працюємо на повній швидкості над 9-м пакетом санкцій", - заявила Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Фінляндії.

Президент Європарламенту додала, що, на її думку, вже незабаром вдасться затвердити глобальне обмеження цін на російську нафту з G7 та іншими основними партнерами.

"Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) та його незаконну і варварську війну", - сказала вона.

Україна та Росія провели переговори щодо обміну полоненими та експорту аміаку

Представники України та Росії зустрілися в Об’єднаних Арабських Еміратах минулого тижня. Сторони обговорили обмін полоненими та відновлення експорту російського аміаку.

Джерела Reuters заявляють, що зустріч відбулася 17 листопада у столиці ОАЕ Абу-Дабі. Хто представляв Україну та Росію і як закінчилися переговори - невідомо. Не виключається, що на зустрічі були присутні представники ООН.

"Вони обговорили дозвіл Росії відновити експорт аміаку в обмін на обмін полоненими, який звільнить велику кількість українських і російських полонених", - повідомили джерела видання.

Посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі Reuters підтвердив, що звільнення українських захисників з полону є частиною переговорів щодо відкриття російського експорту аміаку. Проте дипломат не підтвердив зустріч в Абу-Дабі.

Ірландія, Румунія та Молдова визнали Голодомор геноцидом українського народу

У парламентах Ірландії та Молдови офіційно визнали, що Голодомор є геноцидом українського народу.

"Справді історичне рішення Сенату Ерена (верхня палата парламенту Ірландії - ред.) визнати Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія входить до наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами", - сказано в повідомленні посольства в Ірландії.

При цьому в парламенті Молдови проголосували за декларацію, якою пропонувалося визнати Голодомор "наслідком запланованих заходів з навмисним наміром винищити опонентів комуністичного режиму та ключовим інструментом політики поневолення тих часів".

Парламент Румунії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Сенатори та депутати проголосували 248 голосами "за" і одним "утримався" за Декларацію парламенту щодо засудження навмисного голоду 1932-1933 років в Україні.

Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Александру Мурару зазначив, що Румунія через історичне рішення приєднується до демократичних країн світу, які визнають і беруть на себе не лише вшанування пам’яті голоду 1932-1933 років, але й "визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації".

Зеленський провів чергове засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому розглянули перебіг відновлення енергетичної системи країни та обговорили бої у Донецькій області.

"Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямів доповіли про актуальну ситуацію на фронті, окремо поінформували про дії на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час. Учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, а також актуальні потреби війська для проходження зимового періоду.