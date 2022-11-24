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"Настав час реформи". Зеленський закликав виключити Росію з ОБСЄ

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Варшава, Четвер 24 листопада 2022 15:21
"Настав час реформи". Зеленський закликав виключити Росію з ОБСЄ Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росію необхідно виключити зі складу ОБСЄ, аби максимально ізолювати агресора та знайти вихід із глобальних криз.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Глава держави заявив, що багато міжнародних організацій намагаються допомогти зупинити війну в Україні. Проте РФ досі залишається членом більшості з них, зокрема й ОБСЄ.

"Я закликаю вас зробити все можливе, щоб ОБСЄ була серед тих, хто реально здатний зупинити терор і допомогти притягнути російських вбивць до справедливої відповідальності. Якщо ви можете діяти ефективно на рівні ваших національних парламентів, то треба, щоб могли діяти і парламентські асамблеї, і не тільки на рівні словесних засуджень. Я закликаю поширити принциповість та сумлінність на процедурну архітектуру асамблеї і на ОБСЄ загалом. Настав час цієї реформи", - заявив Зеленський.

При цьому президент назвав війну, розв'язану Росією проти України, "тестом для будь-якої міжнародної організації".

"Росія не читає листів про мир і не слухає заяв про Гельсінські принципи. Росія не вважає, що наявність будь-якої ради в Європі є цінністю. Росія не поважає Червоний Хрест і не прислухатиметься лише до того, що якась організація працює понад сто років", - додав гарант.

Нагадаємо, вчора Європарламент схвалив резолюцію щодо визнання Росії спонсором тероризму.

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