В ЄС не домовилися щодо граничної ціни на російську нафту, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Чотири дипломати ЄС повідомили виданню, що міністри, які зібралися в Брюсселі на Енергетичну раду, досягли неофіційної згоди щодо менш суперечливих елементів пакету Комісії щодо енергетичної кризи. При цьому вони не погодили подальші дії щодо так званого механізму ринкової корекції.

За словами двох дипломатів найбільше виступають проти пропозиції Комісії Бельгія, Іспанія, Італія, Польща та Греція. Вони дали чітко зрозуміти, що офіційно не погодяться на ширший пакет, доки не буде вирішено питання обмеження ціни на газ.

Для цього знадобиться ще одна надзвичайна Енергетична рада, яка, за словами трьох дипломатів, призначена на 13 грудня, що дозволить підписати будь-яку угоду на зустрічі лідерів ЄС 15 і 16 грудня.

Так, запропонований Комісією Механізм корекції ринку передбачатиме обмеження ціни угод на місяць наперед у головній торгівельній точці ЄС TTF, але лише тоді, коли ціни перевищуватимуть 275 євро за мегават-годину протягом двох тижнів, і ці ціни на 58 євро перевищуватимуть світову ціну на зріджений природний газ за 10 днів.

Зазначається, що країни, які підтримують обмеження, сказали, що вони були розроблені таким чином, щоб ніколи не використовуватися. При цьому скептично налаштовані країни заявили, що ця пропозиція ризикує підірвати фінансову стабільність блоку.

Міністри неофіційно погодили плани Комісії щодо прискорення затвердження проєктів відновлюваної енергетики та пакет солідарності щодо енергетичної кризи, який включає плани щодо спільної закупівлі газу, заходи солідарності для забезпечення обміну поставками газу в межах ЄС та новий орієнтир цін на СПГ.