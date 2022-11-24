ua ru
Чт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна та Росія провели переговори щодо обміну полоненими та експорту аміаку, - Reuters

Новость на русском →
Абу-Дабі, Четвер 24 листопада 2022 12:29
Україна та Росія провели переговори щодо обміну полоненими та експорту аміаку, - Reuters Фото: Україна та РФ обговорили в Абу-Дабі обмін полонених на експорт аміаку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Представники України та Росії зустрілися в Об’єднаних Арабських Еміратах минулого тижня. Сторони обговорили обмін полоненими та відновлення експорту російського аміаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання заявляють, що зустріч відбулася 17 листопада у столиці ОАЕ Абу-Дабі. Хто представляв Україну та Росію і як закінчилися переговори - невідомо. Не виключається, що на зустрічі були присутні представники ООН.

"Вони обговорили дозвіл Росії відновити експорт аміаку в обмін на обмін полоненими, який звільнить велику кількість українських і російських полонених", - повідомили джерела видання.

Посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі Reuters підтвердив, що звільнення українських захисників з полону є частиною переговорів щодо відкриття російського експорту аміаку. Проте дипломат не підтвердив зустріч в Абу-Дабі.

Варто зазначити, що мова йде про відновлення роботи трубопроводу Тольятті - Одеса. Після 24 лютого експорт аміаку з РФ до країн Азії та Африки припинився.

Нагадаємо, що у вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Об'єднані Арабські Емірати Обмін полоненими
NEWS
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
DAILY
Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить
Ростислав Шаправськийголовний редактор Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить