Україна та Росія провели переговори щодо обміну полоненими та експорту аміаку, - Reuters

Представники України та Росії зустрілися в Об’єднаних Арабських Еміратах минулого тижня. Сторони обговорили обмін полоненими та відновлення експорту російського аміаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання заявляють, що зустріч відбулася 17 листопада у столиці ОАЕ Абу-Дабі. Хто представляв Україну та Росію і як закінчилися переговори - невідомо. Не виключається, що на зустрічі були присутні представники ООН.

"Вони обговорили дозвіл Росії відновити експорт аміаку в обмін на обмін полоненими, який звільнить велику кількість українських і російських полонених", - повідомили джерела видання.

Посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі Reuters підтвердив, що звільнення українських захисників з полону є частиною переговорів щодо відкриття російського експорту аміаку. Проте дипломат не підтвердив зустріч в Абу-Дабі.

Варто зазначити, що мова йде про відновлення роботи трубопроводу Тольятті - Одеса. Після 24 лютого експорт аміаку з РФ до країн Азії та Африки припинився.

Нагадаємо, що у вересні президент України Володимир Зеленський заявив, що погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених.

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