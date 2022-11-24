Данілов заявив про ліквідацію іранських радників окупантів у Криму

Іранські військові радники загинули у Криму. При цьому будь-які інші іранці на окупованій українській території, які підтримують вторгнення Москви, автоматично стають мішенню.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, іранці були присутні в Криму, щоб допомогти Росії пілотувати озброєні безпілотники Shahed-136, надані урядом Ірана.

Спочатку Тегеран заперечував присутність іранських безпілотників в Україні, згодом заявив, що поставив "невелику кількість" БПЛА до Росії за кілька місяців до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Так само уряд Ірану заперечував відправку іранських інструкторів, щоб допомогти росіянам керувати безпілотниками з окупованої території.

Київ висловив недовіру версії подій з боку Ірану, тому експерти з обох країн зустрілися, щоб обговорити докази, зібрані Україною.

"Іранці продовжують наполягати, що вони не є постачальниками зброї для РФ, але нам потрібні підтвердження. Чи маємо ми це підтвердження на сьогодні? Ні, не маємо. Ми розуміємо, що ці речі не літають, якщо люди не навчаться ними керувати, і росіянам не вистачає розуму, щоб розібратися в цьому самим... У сучасному світі нічого не приховаєш. Це лише питання часу, коли це буде оприлюднено", - підкреслив секретар РНБО.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у четвер, 24 листопада, спробував звинуватити Україну, заявивши, що вона може покласти край усім можливим стражданням мирного населення, якщо виконає "вимоги російської сторони". Проте Данілов дав зрозуміти, що будь-яка подальша іранська військова присутність буде "під прицілом".

"Ти не повинен бути там, де не повинен бути. Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють з терористами і беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх убити", - наголосив Данілов.