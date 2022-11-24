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Румунія визнала Голодомор геноцидом українського народу

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Румунія, Четвер 24 листопада 2022 13:06
Румунія визнала Голодомор геноцидом українського народу Фото: Румунія визнала Голодомор геноцидом українського народу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Парламент Румунії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Agepress.

Сенатори та депутати проголосували 248 голосами "за" і одним "утримався" за Декларацію парламенту щодо засудження навмисного голоду 1932-1933 років в Україні.

Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Александру Мурару зазначив, що Румунія через історичне рішення приєднується до демократичних країн світу, які визнають і беруть на себе не лише вшанування пам’яті голоду 1932-1933 років, але й "визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації".

"Голодомор був унікальним вбивством на території Радянського Союзу за масштабами, темпами та характером злочинів, скоєних керівниками та інституціями Радянського Союзу. На початку 1930-х років мужність і рішучість українців чинити опір колективізації викликали нестримну ненависть тоталітарної системи. Історики підрахували, що на початку 1930-х років відбулося понад 4000 повстань та місцевих повстань проти колективізації, оподаткування, терору та насильства з боку радянської влади... Втрати людських життів склали близько 10 млн жертв. Реальні цифри ніколи не будуть відомі", - сказав він.

У декларації також рішуче засуджується аналогічний злочинний метод, за допомогою якого румуни в Бессарабії були піддані навмисному, штучному голоду з метою примусової колективізації в 1946-1947 роках, і висловлюється підтримка захисту та поваги основних прав і свобод людини.

Раніше Чехія визнала Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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