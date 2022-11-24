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Росія готує війська до загострення на кордоні, - Громов

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Київ, Четвер 24 листопада 2022 13:36
Росія готує війська до загострення на кордоні, - Громов Фото: Росія готує війська до загострення на кордоні (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Росія готує свої війська до так званого "загострення" на російсько-українському кордоні. Ворог поширює інформацію, що це нібито станеться в період з 23 до 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого "загострення обстановки" на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому, ним очікується, що "НАТО та Україна зажадають захопити кордони миролюбивої Білорусі та Росії", - розповів Громов.

Він звернув увагу, що це нагадує сценарії вже проведених у білорусами навчань у вересні поточного року.

"На тлі цього російські війська у Білгородській області мають встановити мінно-вибухове загородження, щоб не допустити так звані "українські ДРГ". Враховуючи це, можуть бути російські провокації на кордоні", - додав Громов.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ звернулися до білорусів з попередженням: російські спецслужби готують провокації на об'єктах критичної інфраструктури Білорусі.

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