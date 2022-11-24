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Міноборони назвало найскладніший напрямок на фронті за останній тиждень

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Київ, Четвер 24 листопада 2022 12:36
Міноборони назвало найскладніший напрямок на фронті за останній тиждень Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Найскладніша ситуація на фронті за останній тиждень залишається на Донецькому напрямку, де росіяни постійно ведуть атаки. Тим часом у Херсонській області ворог готується до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр під час брифінгу.

"Найскладніша ситуація протягом минулого тижня і зараз зберігаються на Донецькому напрямку. Російські загарбники ведуть там наступальні дії. Наші воїни мужньо тримають оборону, відбивають десятки російських атак, а іноді за день ЗСУ їх відбивали більш як 100", - зазначила Маляр.

За її словами, після відведення угрупування військ з окупованих територій Херсонської області, на правому березі Дніпра ворог готується до оборони вздовж всієї лінії зіткнення.

"На Херсонщині путінська армія укріплює нові рубежі оборони та здійснює обстріли населених пунктів і наших позицій на правобережжі Дніпра", - додала Маляр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська після втечі з Херсону можуть посилити штурми на Донецькому напрямку.

Тим часом британська розвідка припускає, що РФ намагатиметься зміцнити свої сили на Донбасі десантниками з-під Херсона.

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