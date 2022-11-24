Близько 10-15 тисяч білорусів готові взяти участь у війні проти України, - Генштаб

Близько 10-15 тисяч силовиків Білорусі готові взяти участь у так званій "спецоперації" РФ. Взяти участь у війні проти України їх мотивує грошове забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Близько 10-15 тисяч особового складу силових структур Республіки Білорусь готові взяти участь у "спеціальній військовій операції" РФ. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення", - заявив Громов.

Нагадаємо, раніше Громов також розповів, що готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну оцінюється як низька.

Нагадаємо, попри заяви керівництва Білорусі нібито "про небажання брати участь у війні проти України", Генштаб попередив, що судячи з дій збройних сил, в тому числі і Росії, Білорусь може готуватися до ескалації.

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