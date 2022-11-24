Відновлення енергетики та бої на Донбасі: Зеленський провів чергове засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому розглянули перебіг відновлення енергетичної системи країни та обговорили бої у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.
"Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямів доповіли про актуальну ситуацію на фронті, окремо поінформували про дії на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Також були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час. Учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, а також актуальні потреби війська для проходження зимового періоду.
"Члени Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та ліквідації наслідків нещодавніх ракетних ударів Росії. Окремо зупинилися на питанні забезпечення стабільності зв’язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення", - додали в Офісі президента.
На засіданні було продовжено роботу в напрямі захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських атак. У цьому контексті наголошено на необхідності посилення співпраці з партнерами України задля формування ефективної протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що нещодавно Зеленський назвав три ключові питання під час засідання Ставки.
Нагадаємо, вчора російські окупанти знову завдали масованого ракетного удару по Україні, залишивши цілі області без світла та води.
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