Нацгвардійці знищили ворожий склад боєприпасів у Луганській області (відео)

Українським артилеристам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів та автомобільну техніку окупантів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Робота аеророзвідників неабияк важлива на полі бою. Завдяки їх майстерності, було виявлено склад з БК та живу силу противника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, склад з БК, автомобільну техніку та живу силу противника знищили військові 8-го полку ім. Богуна Національної гвардії.

"Дрони - надзвичайно важливий елемент у веденні сучасної війни. Саме завдяки дронам здійснюється аеророзвідка, виявляються позиції ворога та наводиться вогонь артилерії", - додали наостанок.